Звезду американского сериала "Империя" арестовали за инсценировку покушения на себя

36-летнего актера Джуссси Смоллетта, известного по сериалу Empire, фильму "Могучие утята" и многим другим арестовали в Чикаго за инсценировки покушения на себя в конце 2018 года. Зачем звезда сделал это, неизвестно, сообщает Fox News.

В конце января 2018 года Смоллетт, темнокожий открытый гей, обвинил двух человек в том, что они напали на него, выкрикивая расистские и гомофобные слоганы. Якобы те напали на него, когда актер выходил из одного из чикагских кафе.

В ходе расследования у полицейских начало возникать все больше вопросов к самой "жертве". После долгих допросов Смоллетт признал, что инсценировал нападение на себя и сдался стражам порядка.

Максимальный срок за ложное обращение в полицию составляет 3 года. Кроме того, артисту грозит штраф в размере до 25 тысяч долларов.