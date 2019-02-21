Дети в приоритете: семьи с воодушевлением ждут реализации обещаний президента

Закон, запрещающий приставам списывать в качестве задолженности средства из пенсий и пособий, подписал Владимир Путин. Защита и поддержка многодетных семей стали ключевой темой Послания президента Федеральному Собранию.

Скучать в этом доме некогда, ребят с детства приучают быть самостоятельными. В семье Плотниковых вообще принято надеяться только на себя. Но помощи государства, тем более такой основательной, здесь будут только рады.

"Если воплотить в жизнь все идеи президента, то будет серьезнейшая поддержка", — считает Павел Плотников.

Ярослава привыкает, что скоро не будет младшей в семье — ее мама ждет четвертого малыша. Марина Луцышина входит в Союз многодетных семей Приморья и сейчас объясняет другим родителям, как им поможет государство. Например, из федерального бюджета начнут выделят по 450 тысяч рублей на семью на погашение ипотеки.

"Мне как раз не хватало этой суммы! Мы уже семь лет в ипотеке, и вот осталась именно эта сумма, так что для меня это просто подарок к 8 марта", — радуется Марина Луцышина.

Ипотека для многодетных семей теперь будет льготной на протяжении всего периода выплаты кредита. Президент в Послании особо подчеркнул, что бывают и форсмажорные обстоятельства. Медсестра из Воронежа взяла ипотеку, так случилось, что осталась одна с четырьмя детьми. Зарплаты при всех подработках на выплаты по кредиту уже не хватает. Для таких семей Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы.

"В жизни может случиться все — и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее", — заявил президент России Владимир Путин.

Семью Зудихиных порадовала новость о льготах на недвижимость — от налога освободят по 5 квадратных метров в квартире на ребенка. Супруги уверены, что новые меры поддержки многодетных станут стимулом для родителей, которые прежде не могли решиться на пополнение в семье.

"У меня на работе у девушки двое детей, но останавливаться она не намерена, хочет третьего. Многие третьего хотят. Дети — это наше все", — говорит Ольга Зудихина.

А еще увеличение мест в ясельных группах, освобождение от налогов земельных участков в 6 соток, повышение выплат для детей с инвалидностью.

В Приморском крае разрабатывают и собственные меры поддержки для многодетных. Так, семьи, в которых шестеро и более детей, скоро начнут получать выплаты на покупку микроавтобуса не дороже 1 миллиона рублей и не старше 10 лет со дня выпуска.

В Вологодской области семьям с помощью социальных контрактов чиновники помогают обзавестись подсобным хозяйством. Супруги Серебряковы начинали с покупки инкубатора, а сейчас развивают собственную семейную ферму.

И таких многодетных семей в России больше полутора миллионов. Каждая семья уникальна и нуждается в поддержке государства, на которую сейчас может рассчитывать в полной мере.