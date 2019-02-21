Порошенко накричал на журналиста "Вестей" в здании ООН

Порошенко совершает предвыборное турне в США. Казалось бы, его выступление в штаб-квартире ООН должно было быть адресовано членам Генассамблеи, но выступать украинскому, пока ещё президенту, пришлось при полупустом зале.

Лидеры стран на Генассамблею ООН обычно приезжают в сентябре, а не в феврале, но Петр Порошенко — в цейтноте. Скоро выборы. Как президент Украины до осени он может и не сохраниться.

Процентов к рейтингу кандидата должны были добавить все те же не раз звучавшие обвинения, похожие на прошлогодний снег. Визит пресс-служба Порошенко называла лаконичный, но проговорил он целых 40 минут.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Эта группа предназначена для военного удара", — проинформировал мировую общественность Порошенко.

"Военные эксперты" звучит также размыто, но также напыщенно как "британские ученые". Впрочем британское Highly likely ("с высокой вероятностью") как раз является частью того дипломатического стиля, который так старательно копирует Порошенко..

На это обратил внимание наш постпред в ООН Василий Небензя:

"Избранный в 2014 году президент Порошенко объявил себя "президентом мира", обещавшим немедленно завершить конфликт на Донбассе. Но не успело мировое сообщество свыкнуться с этим анонсом, как президент Порошенко превратился в "президента войны".

У США постпреда в ООН нет и, видимо, еще долго не будет. Спикер Госдепа Хизер Науэрт в последний момент занять вакантную должность отказалась и потому на пас с восточного фланга НАТО (туда Порошенко с чего-то поместил Украину) откликнулся заместитель постоянного представителя Джонатан Коэн.

"Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международным наблюденным миссиям по правам человека в Крыму. Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить более 70 украинцев, которые несправедливо лишены свободы", — заявил Коэн.

Про нашего коллегу Кирилла Вышинского, которого без всяких на то оснований киевские власти отправили за решетку только за его журналистскую позицию — ни слова.

Не вспомнил о нем и Порошенко когда ходил к генсеку ООН Антониу Гуттерешу передавать подписи о содействии в освобождении украинских моряков, которых киевские власти втянули в провокацию в Керченском проливе.

Из офиса генсека с 38-го этажа Порошенко спустился на лифте в кольце охраны. В холле ООН мы его и перехватили:

"Петр Алексеевич, когда освободите Кирилла Вышинского, нашего коллегу? – 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить. Потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права и вы, и ваш лидер — убийца Украины. Запомните это! — Ну а Кирилл? C Кириллом-то что? Вы же его лично знаете!"

Финальный пункт заезда за океан — Филадельфия, где в местном совете по международным делам Порошенко вручает премию государственный деятель. Согласно данным на сайте этой организации членом совета можно стать за 60 долларов. Студентам скидка — за 35. Расценки за элитное членство посерьезнее – за самую дорогую позицию глобального мецената придется выложить уже 15 тысяч долларов. Впрочем, ради пары процентов к страдающему рейтингу, наверное, даже немного.