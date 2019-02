Вкус пудинга: Лавров пошутил о вмешательстве США в "Северный поток"

Евросоюз отверг очередные попытки США помешать реализации газопровода "Северный поток-2". Более того, в Австрии и Германии назвали преимущества этого проекта.

На этот раз американцы пытались отговорить от проекта с Россией австрийцев. США не теряют надежды, что европейцы перейдут на их сжиженный природный газ. Хотя он дороже российского процентов на 30, и его закупки экономически невыгодны. Во время встречи с канцлером Себастьяном Курцем Дональд Трамп в очередной раз выступил против "Северного потока-2". Но австрийский политик не поддался.

"США выступают против этого проекта, мы знаем об этом. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии. В Европе, наконец, есть какое-то согласие по этому проекту, и мы будем дальше продвигать его. Мы бы могли покупать газ и у США, но цена в России ниже и Москва для нас более привлекательный партнер", — признался федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Цена — не единственное преимущество российского природного газа. Аргументы в поддержку газового проекта привела сегодня Российско-Германская внешнеторговая палата. Она представляет интересы 850 компаний. По мнению предпринимателей, проект позволит сократить выбросы углекислого газа. Немаловажно, что строительство газопровода позволило создать в Европе 30 тысяч рабочих мест. Заявления в поддержку "Северного потока-2" звучали 21 января и на конференции в Берлине.

"Этот проект внесет вклад в стабилизацию поставок газа в Европу на фоне снижения поставок из Норвегии и Великобритании и роста потребления в Западной Европе", — подчеркнул министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Я уверен, что они не примкнут к лагерю противников развития экономики Германии и экономики Австрии. Еще раз повторюсь, проект экономический. Это же не политический проект. Это означает, что не только американские производители газовые выигрывают, но и те американские компании, которые конкурируют с потребителями энергии в Европе. И Европа в таком случае будет терять другие рынки. Америка действует вероломно", — считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Против "Северного потока-2" выступает еще и Киев. Украина сейчас осуществляет транзит российского газа и опасается потерять доходы от него. Ведь поставки по трубопроводу "Северный поток-2" должны начаться уже в будущем году. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Накануне комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. Достигнут компромисс: Берлин добился значительного смягчения этих поправок. Теперь решение о том, как эти нормы будут применяться к нашему совместному проекту будет принимать не Брюссель, а Германия. Комментируя это решение министр иностранных дел Лавров вспомнил пословицу, которая дословно переводится так – "чтобы судить о пудинге, надо его отведать".

"Хотелось бы верить, что все будет продолжаться в том же духе, но the proof of the pudding is in the eating. Надеюсь, мы будем иметь хорошее завершение всей этой достаточно веселой истории", — выразил свое отношение к этому министр иностранных дел России Сергей Лавров.