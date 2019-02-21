Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате Европы

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. В смешанной эстафете сборная России осталась без наград, заняв четвертое место.

За российскую команду бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, которую проиграли победителям – сборной Швеции — 47,3 секунды. Россияне обошлись без штрафных кругов и на восьми огневых рубежах использовали шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Германии с отставанием в 17,7 секунды. Третьими стали хозяева турнира (отставание 29,8 секунды).

Напомним, что ранее в супермиксте Дмитрий Малышко и Евгения Павлова финишировали первыми, принеся российской сборной первое золото на турнире.