Падение подъемника в центре Москвы: перегородившую конструкцию распилили
На несколько часов было перекрыто движение по Страстному бульвару. Рядом с метро "Чеховская" 21 февраля рухнула металлическая автовышка, с помощью которой рабочие чистили от снега крышу дома. Гигантская конструкция задела два автомобиля, только чудом никто не пострадал. Нарушена ли техника безопасности? Что стало причиной падения многометровой стрелы?
В самом центре российской столицы многотонный автокран рухнул на тротуар и проезжую часть.
"Который был внизу молодой человек, он решил люльку эту развернуть немножко, — рассказывает очевидец произошедшего Павел Смирнов. — Стал ее разворачивать. Подул ветер сильный, и люлька стала наклоняться, падать-падать. Он только успел отскочить от машины".
Люлька — всмятку. Повезло, что рабочий, убиравший снег, в это время находился на крыше. Упавший подъемник серьёзно повредил две машины.
"Я была за рулем с ребенком с мамой, — говорит водитель BMW, на которую упала стрела подъемника. — Конечно, испугались, ребенок заплакал".
— Ну, живы-здоровы?
"Да, и очень рады, что мы живы. На самом деле это безобразие то, что такой автомобиль выставляют. Я не знаю, были ли опоры. Ограждений никаких не было точно", — рассказывает женщина.
Автокран действительно работал буквально в толпе людей. В двух шагах — оживленная Тверская, Пушкинская площадь, вход на станцию метро.
"Час пик же был, можно сказать, всем повезло", — отмечает один прохожий.
"Просто благо для тех, кто здесь работает", — говорят другие.
— Что никого не задело?
— Конечно!
Упавший автокран перегородил сразу несколько полос. Движение в этом районе Страстного бульвара полностью перекрыто. И просто так убрать его не получается. Пришлось даже пригнать сюда кран побольше.
Пока на Тверской, Большой Дмитровке и соседних бульварах водители встали в глухую пробку, спасатели с пожарными ломали голову, как убрать кран, никого не задев. В итоге просто распилили.
Версий, почему упал кран, много: коммунальщики винят ветер. Но он вряд ли был настолько сильным, чтобы сдвинуть машину весом под двадцать тонн. Возможно, рабочие не установили опоры. По крайней мере, лежал кран без них. Однако официальных комментариев никто пока не дает.
— Мы зрители.
— Вы же трогали кран, мы же видели? Чьи это работники были? И почему так напортачили?
Нет ответа.
Движение по Страстному бульвару открыли только после того, как кран удалось сдвинуть на тротуар. Какое наказание грозит виновным — не ясно, но исков от владельцев разбитых машин ждать точно стоит.
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