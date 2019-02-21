Развели вручную: диспетчеры Внукова смогли предотвратить столкновение двух самолетов

И целого неба мало оказалось пилоту частного джета, решившего, что он и диспетчер, и небесный регулировщик в одном лице, и что коллеги из столичного аэропорта Внуково намеренно мешают бизнес-лайнеру взлететь. На самом деле они пытались предотвратить катастрофу — навстречу, снижаясь, летел пассажирский Boeing. Как удалось избежать трагедии?

Представители компаний, чьи самолеты едва не столкнулись в небе, ушли с радаров без комментариев. Как все было, можно понять по информации от людей, дежуривших в тот день в аэропорту Внуково.

Пассажирский Boeing заходил на посадку. Рейс из Санкт-Петербурга. Все штатно. И в эти же минуты взлетал бизнес-джет Bombardier. Хозяин — некое частное лицо. Нанятый им пилот нарушил команды диспетчера, не имел права подниматься выше 2 тысяч метров, но упрямо вел самолет ввысь. Это как зажмурить глаза и выехать на соседнюю или встречную полосу на МКАДе в час пик.

"Если кто-то из экипажа нарушил распоряжение диспетчера — это большое ЧП. Это нонсенс, такого не должно быть в авиации", — объясняет Юрий Сытник, заслуженный пилот РФ.

Частный джет втиснулся не в свой эшелон, траектории самолетов пересеклись. Столкновение не произошло не потому, что пилот бизнес-джета одумался или заметил приближающийся пассажирский лайнер. Нет, на земле сработала система, предупреждающая об опасном сближении. Диспетчеры аэропорта Внуково буквально в ручном режиме разводили два самолета в воздухе.

Но проскочить безнаказанно не получится. Та самая наземная система интегрирована в ГЛОНАСС. Данные обо всех нарушениях уходят в надзорные органы.

"Будем смотреть, на каком этапе, возможно, были допущены нарушения, либо ошибки. Мы будем изучать предпосылки и причины этих ошибок и нарушений, чтобы предотвратить в будущем повторения такой ситуации", — сообщил дежурный сотрудник Росавиации.

Эксперты считают, пилот мог и отвлечься, не расслышать или неправильно понять команду с земли. Российские летчики и российские диспетчеры в России общаются на английском — таковы правила. Но не исключено, что на пилота давил хозяин бизнес-джета.

"Люди, которые привыкли управлять и используют самолет как средство передвижения из пункта А в пункт Б, видят только главную задачу — доехать быстрее туда, куда им необходимо. Большинство из них даже никогда, скорее всего, не задумывались о том, какое количество самолетов одновременно может быть в воздухе", — объясняет Даниил Квон, заместитель директора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ.

За опасную сговорчивость летчику могут запретить полеты в московской воздушной зоне, либо вообще лишить лицензии. Шансы вернуться в профессию практически нулевые, хотя катастрофы удалось избежать.

Судя по тому, что в дальнейшем эта ситуация не обсуждалась ни в соцсетях, ни на туристических и пассажирских форумах, для людей, находившихся на борту пассажирского лайнера, произошедшее осталось незамеченным.