"Красный крест" предлагает стать донором крови, чтобы попасть на премьеру последнего сезона "Игры престолов"

Представители международной организации "Красный крест" и создатели сериала "Игра престолов" объявили конкурс среди доноров на право попасть на премьеру финального сезона популярного телешоу. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сдать кровь в одном из пунктов приема "Красного креста" до 17 марта.

Благотворительную акцию анонсировали в "Твиттере" телеканала HBO.

Donate blood for the good of the realm.#GameofThrones is teaming up with @RedCross to join the fight for the living. Visit https://t.co/5MbSh6Gdlt for more info. https://t.co/RneQng9dQf