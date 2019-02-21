"Красный крест" предлагает стать донором крови, чтобы попасть на премьеру последнего сезона "Игры престолов"

Представители международной организации "Красный крест" и создатели сериала "Игра престолов" объявили конкурс среди доноров на право попасть на премьеру финального сезона популярного телешоу. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сдать кровь в одном из пунктов приема "Красного креста" до 17 марта.

Благотворительную акцию анонсировали в "Твиттере" телеканала HBO.

Donate blood for the good of the realm.#GameofThrones is teaming up with @RedCross to join the fight for the living. Visit https://t.co/5MbSh6Gdlt for more info. https://t.co/RneQng9dQf — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 19 февраля 2019 г.

Авторы "Игры престолов" и "Красный Крест" разыгрывают пять поездок на двоих в Лос-Анджелес. Победителям оплатят проживание в отели как минимум на две ночи и выдадут по 250 долларов на карманные расходы.

Донорам, которые сдадут кровь с 7 по 12 марта, подарят эксклюзивные футболки. Найти пункт сдачи крови рядом со своим местом жительства можно здесь.

Старт финального сезона "Игры престолов" назначен на 14 апреля.