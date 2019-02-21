Дороги Москвы от снега очищают более 8 тысяч машин

На улицах столицы работает более 8 тысяч специализированной техники по уборке снега.

Об этом общественность проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он сообщил, что по прогнозам метеорологов, начавшийся в столице 21 февраля снегопад продолжится до 22 февраля и принесет до 7 сантиметров снежного покрова.

Бирюков подчеркнул, что в 4:00 и 11:00 колонны коммунальной техники провели регламентные мероприятия по уборке улично-дорожной сети.

"Под особым контролем коммунальных служб находятся работы по уборке снега на тротуарах и пешеходных зонах, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. В усиленном режиме идет очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи», — отметил он

Бирюков призвал москвичей и гостей столицы не заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.