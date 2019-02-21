ЦСКА обыграл "Гран Канарию" в матче Евролиги

В баскетбольной Евролиге продолжается 23-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал победу над испанским клубом "Гран Канария". Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник армейцев Серхио Родригес, который набрал 18 очков.

ЦСКА одержал пятую подряд победу в турнире и с 18 победами в 23 встречах занимает второе место. "Гран Канария" с шестью победами идет 14-й.