ЦСКА обыграл "Гран Канарию" в матче Евролиги

В баскетбольной Евролиге продолжается 23-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал победу над испанским клубом "Гран Канария". Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник армейцев Серхио Родригес, который набрал 18 очков.

It doesn't matter how they go in 🤷‍♂️ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Mv35DFZ7XB