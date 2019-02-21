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21 февраля 201921:20

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что дольше всех играл Росомаху

Голливудские звезды Хью Джекман и Патрик Стюарт были занесены в Книгу рекордов Гиннесса за то, что дольше всего играли супергероев в картинах киностудии Marvel. Каждый из них выступал в роли фантастических персонажей 16 лет и 228 дней, сообщает IGN.

В 2000 году Джекман впервые появился на экране в образе Росомахи, а Стюарт — в роли профессора Чарльза Ксавьера. В 2017 году вышел фильм "Логан", в которой оба актера все еще играли этих персонажей. Джекман появлялся в картинах о супергероях девять раз, а Стюарт — семь.

По словам Джекмана, он с детства мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса и даже придумывал с братом наиболее легкие способы увековечить свои имена в легендарном справочнике. Так, Джекман с братом пытались установить рекорд по наиболее продолжительной игре в бадминтон, но это у них не вышло.

В 2017 году Хью Джекман заявил, что больше играть Россомаху не собирается.

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