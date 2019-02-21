Disney и Nestle отказались от рекламы на YouTube из-за скандала с детским порно

Представители крупных компаний Disney и Nestle отказались впредь сотрудничать с YouTube из-за видео блогера Мэтта Уотсона, который показал, как с помощью сервиса ищут для себя контент и общаются педофилы, сообщает Bloomberg.

Решение Disney и Nestle отказаться от сотрудничества с YouTube также поддержали разработчик Fortnite Epic Games и производитель еды из Германии Dr. August Oetker.

Скандал разгорелся после того, как 17 февраля блогер Мэтт Уотсон опубликовал ролик, в котором показал, как алгоритмы YouTube позволяют педофилам взаимодействовать друг с другом.

В частности, Уотсон увидел, что в комментариях под видео с юными девочками некоторые пользователи указывают таймкоды, на которых дети принимают позы, которые можно интерпретировать как непристойные.

При этом, если нажать на несколько видео с детьми подряд, YouTube будет показывать пользователю только подобные ролики в графе "Рекомендуемое".

Представители YouTube заявили, что работают над решением этой проблемы.