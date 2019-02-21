Байкер расстрелял владельца легковушки у поликлиники в Москве

Мотоциклист несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя легковушки на юго-востоке Москвы, после чего скрылся с места. Камера наблюдения сняла вооруженного байкера, которого сейчас разыскивает полиция.

Инцидент, как уточнили стражи порядка, произошел в 15:30 в четверг, 21 февраля, в районе дома №3 по улице Головачева. На кадрах видно, как 63-летний водитель, остановившийся у поликлиники, где работает его супруга, выходит на проезжую часть и, судя по всему, перекрывает проезд мотоциклисту. Не исключено, что за несколько минут до этого между ними произошел конфликт на дороге, следствием которого и стал дальнейший ход событий.

Байкер остановился, достал травматический пистолет и практически в упор дважды выстрелил в противника, который попытался убежать. Мужчина получил ранения головы и плеча, в больницу его доставили в бессознательном состоянии.

Выйти на след владельца мотоцикла пока не удалось, как и установить точную причину конфликта.