Детские поликлиники Сыктывкара становятся "бережливыми"

В Сыктывкаре родителям с детьми теперь намного проще попасть к врачу, вдвое сократилось время ожидания приема. Детские поликлиники в столице Коми становятся "бережливыми". В Послании Федеральному Собранию президент поручил правительству уже в этом году утвердить такие стандарты работы для всех медучреждений. Как работают по новым принципам?

Исключить утомительное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лабораторий. Основная цель проекта "бережливой поликлиники" — минимизировать для пациентов время ожидания. Жительница Сыктывкара Татьяна Осипова, придя с годовалой Елизаветой в свою поликлинику, была приятно удивлена.

"Я считаю, колоссальные изменения. Все доступно объясняют, меньше очередей, дети заинтересованы, на все обращают внимание, не нужно их развлекать", — рассказывает Татьяна Осипова.

Передовые организационные технологии пришли в детские поликлиники Сыктывкара. Изменилась система работы медицинских учреждений в целом: электронный документооборот, электронная запись. В детской поликлинике №1 взять направление к узкому специалисту или педиатру теперь можно через портал госуслуг или с помощью информанты.

"Улучшились возможности записи. Сегодня у нас представлен инфомат, он работает, родители записываются и укорачивают себе время пребывания в поликлинике. Им не надо стоять, ждать", — объясняет главный врач детской поликлиники №1 Сыктывкара Татьяна Кетова.

Говоря об изменениях, специалисты обращают внимание и на современную навигацию. Зайдя в поликлинику, пациент на электронном табло может уточнить, на каком этаже и в каком кабинете его ожидает доктор. А работники регистратуры теперь не отвлекаются на звонки и разъяснения по телефону. В специальном call-центре регистраторы принимают вызовы, записывают на прием.

"До 2021 года мы обязательно приведем к данным технологиям все детские поликлиники, а до 2024 года — все поликлиники для взрослых. В целом объем финансирования по данной поликлинике составил 2 миллиона 600 тысяч рублей", — комментирует ситуацию министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

В детскую поликлинику №3 Сыктывкара также пришли "бережливые" технологии. Сегодня в регистратуре принимают уже по электронной очереди, работает call-центр. Здесь разработали и специальную карту "раздельных маршрутов": для детей, которые пришли на вакцинацию, открыт отдельный вход с отдельным гардеробом, а еще один дополнительный вход открывают, если надо принять "острых" больных.

"Мы начали с того, что развели потоки здоровых, больных и выздоравливающих пациентов, открыли новые кабинеты. В две смены заработал кабинет выдачи справок. Теперь маме, чтобы взять справку в бассейн или детский сад, не нужно стоять в очереди у участкового врача, а можно постоять 5-10 минут у кабинета и получить справку", — рассказывает главный врач детской поликлиники №3 Сыктывкара Сергей Слуцкий.

Если раньше пациент тратил на поход в поликлинику в среднем больше часа, то сейчас это время сократилось почти в два раза. В планах и еще один проект – "Цифровой контур" — полная компьютеризация, начиная от самых удаленных уголков республики и заканчивая крупными центрами. По чипу или электронной карте можно будет сдавать анализы, записываться на прием, приходить к врачу, брать результаты. В рамках программы все поликлиники будут иметь единую информационную базу.