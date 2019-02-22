Сессия ОБСЕ: вседозволенность для Киева и повод опасаться для Европы

ОБСЕ не может гарантировать российским наблюдателям безопасность на выборах президента Украины, заявил глава Парламентской ассамблеи.

Получается, либо механизмы ОБСЕ — фикция, либо украинским властям позволяют делать все что угодно.

Более того, в Вене на сессии ассамблеи попытались протолкнуть новое правило, позволяющее не пускать наблюдателей из других государств. России удалось его заблокировать.

Еще одна тема этой сессии — выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон осознанно подставляет Европу под удар, и там это уже начинают понимать, сообщает телеканал "Россия 24".