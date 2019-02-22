Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ

В четверг, 21 февраля, провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал свой "президентский" указ №1 – о разрешении доставки в страну гуманитарной помощи.

"Я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы", — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter Гуайдо. Он добавляет, что, будучи главнокомандующим боливарианскими национальными вооруженными силами, приказывает различным элементам этих сил действовать в соответствии с данной инструкцией.

19 февраля парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, также одобрил доступ на территорию страны гуманитарной помощи, против доставки выступает правительство Николаса Мадуро. Ожидается, что поставки начнутся 23 февраля.

Тем же указом Гуайдо отменил приказ Мадуро касательно закрытия сухопутной границы с Бразилией, оставил без изменений и в силе отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао (их Мадуро намерен пересмотреть) и подтвердил гарантии для военных, которые перейдут на сторону его правительства.

23 января текущего года спикер национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства, напоминает РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай и другие страны поддержали легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.