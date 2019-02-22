В Вашингтоне активисты прервали выступление представители Хуана Гуайдо

В Вашингтоне активисты антивоенной организации прервали выступление представителя оппозиции Венесуэлы. Тот благодарил США за гуманитарную помощь.

Одна из активисток вышла к микрофону и заявила, что все происходящее фарс, поскольку главная цель Соединенных Штатов Америки — государственный переворот, передает телеканал "Россия 24".