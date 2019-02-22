Тема:
Провокации в Керченском проливе 44 минуты назад
22 февраля 201900:25
Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе
Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Киев собирается предпринять очередную попытку незаконного прохождения в российские территориальные воды, причем приглашает для участия представителей НАТО.
Три месяца провокация назад закончилась задержанием кораблей и арестом украинских моряков, напоминает телеканал "Россия 24".
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