Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Киев собирается предпринять очередную попытку незаконного прохождения в российские территориальные воды, причем приглашает для участия представителей НАТО.

Три месяца провокация назад закончилась задержанием кораблей и арестом украинских моряков, напоминает телеканал "Россия 24".