Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

В четверг состоялись ответные матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы, по итогам которых определились все 16 команд-участниц 1/8 финала турнира. В числе последних в следующий раунд пробились лондонский "Челси" и киевское "Динамо".

"Челси" в ответном матче на своем поле одержал крупную победу над шведским "Мальме" со счетом 3:0. Первая встреча команд также завершилась в пользу "Челси" (2:1). Киевское "Динамо" дома обыграло греческий "Олимпиакос" (1:0), первый матч завершился вничью со счетом 2:2. Также дальше прошел итальянский "Интер", который в ответной встрече разгромил австрийский "Рапид" (4:0). Первая игра также завершилась в пользу итальянцев – 1:0.

Результаты остальных ответных матчей: "Бенфика" (Португалия) — "Галатасарай" (Турция) — 0:0 (первый матч — 2:1); "Бетис" (Испания) — "Ренн" (Франция) — 1:3 (первый матч — 3:3); "Генк" (Бельгия) — "Славия" (Чехия) — 1:4 (первый матч — 0:0).

Полный список команд-участниц 1/8 финала выглядит следующим образом: "Зенит", "Краснодар" (оба – Россия), "Севилья», "Валенсия", "Вильярреал" (все — Испания), "Интер», "Наполи" (оба — Италия), "Челси», "Арсенал" (оба — Англия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Динамо" (Киев, Украина), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция), "Бенфика" (Португалия).

Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.