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Российский Крым 36 минут назад

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22 февраля 201902:05

8 декабря 2019 года по Крымскому мосту проедет первый пассажирский поезд

В сентябре 2019 года откроется продажа железнодорожных билетов в Крым: первый пассажирский состав на полуостров проедет по Крымскому мосту 8 декабря. В Крыму билеты можно будет купить в 22 пунктах – на всех вокзалах и районных станциях, а также в Ялте и Судаке. Стоимость проезда не превысит среднюю по России.

Железнодорожными перевозками в Крым займется отдельная компания, передает ТАСС со ссылкой на начальника дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко. Это предприятие, которое станет хозяином подвижного состава, определят в феврале-марте.

Поезда – всего 11 пар – свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Кисловодском. Причем поезд, идущий из Москвы в Симферополь, будет двухэтажным.

Автодорожная часть Крымского моста была открыта при участии президента России 15 мая прошлого года. С 1 октября было разрешено движение большегрузов по мосту.

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