Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку

Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку. Такая информация появилась в базе данных на сайте ФССП России.

В конце января текущего года было заведено исполнительное производство после того, как Багдасарян выписали административный штраф за парковку в 2500 рублей.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen, позднее ее многократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Суд бессрочно лишил Багдасарян водительских прав, напоминает РИА Новости. Теперь она сможет получить удостоверение обратно лишь с согласия врачей. По данным дела, у Багдасарян эпилепсия.