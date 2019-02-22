Маршал СССР в своих дневниках дал анализ неудач первых лет Великой отечественной войны

В Центральном архиве Минобороны найдены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Они охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года и содержат анализ причин наших поражений в начале Великой отечественной войны.

Кандидат исторических наук Александр Ясаков, изучивший рукописи, сообщает, что маршал в своих мемуарах регулярно говорит о неспособности ряда советских генералов решать боевые задачи. Малиновский связывает это с низким профессиональным уровнем военачальников. В том числе он говорит и о своей недостаточной профессиональной подготовке, передает РИА Новости.

Маршал указывает на "отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба". Он говорит, что командованию пришлось "учиться воевать" – через страдания, поражения, кровь. "Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", — признает он.