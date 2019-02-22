Огненный прием: фанаты "Зенита" встретили команду файер-шоу

Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" устроили зрелищное файер-шоу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Видео опубликовала пресс-служба "сине-бело-голубых".

Фанаты "Зенита" выстроились вдоль дороги, по которой проезжал автобус с командой, и по очереди зажигали файеры. После матча главный тренер команды Сергей Семак поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что сам матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Этот результат позволил санкт-петербургскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги Европы.