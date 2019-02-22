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Зонд "Хаябуса-2" и исследование астероида Рюгу 24 минуты назад

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22 февраля 201903:46

Зонд "Хаябуса-2", собрав пробы грунта астероида Рюгу, вылетел на орбиту

Иллюстрация Wikimedia Commons.

Японский космический зонд "Хаябуса-2", который в пятницу, 22 февраля, достиг поверхности астероида Рюгу, передал сигнал о сборке первых образцов грунта для доставки на Землю. Об этом сообщает аэрокосмическое агентство JAXA.

Как уточняется, чтобы собрать пробы, зонд выстрелил в грунт астероида металлической пулей для дробления гравия, который устилает поверхность Рюгу. После этого "Хаябуса-2" взлетел с астероида для возвращения на орбиту до следующей посадки.

Во время этой миссии запланировано три сбора грунта. "Хаябуса-2" должен взорвать заряд в грунте астероида Рюгу, чтобы добыть из его глубин образцы, не тронутые внешними воздействиями вселенной.

Диаметр астероида Рюгу составляет всего 900 метров. Рюгу находится от Земли на расстоянии более 300 миллионов километров, передает РИА Новости.

Космический зонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду в июне 2018 года, пробыв в полете почти три с половиной года. В сентябре на поверхность Рюгу высадились два движущихся робота Rover-1A и Rover-18. После того как были сделаны фотографии поверхности астероида, была выбрана точка для посадки зонда.

По мнению ученых, на Рюгу можно будет найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы и жизни на Земле. Орбита астероида проходит рядом с орбитами Марса и Земли, что дает основание ученым надеяться на наличие в грунте астероида следов воды и органических веществ. Зонд "Хаябуса-2" должен вернуться на Землю в 2020 году.

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