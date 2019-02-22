Базаревич: все играли с настроением, поэтому и счет получился впечатляющим

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу команды в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года против Болгарии. Встреча прошла в четверг в городе Ботевград и завершилась победой гостей со счетом 104:60.

"Все играли с настроением, и счет в итоге получился впечатляющим. – заявил Базаревич, которого цитирует ТАСС. — Все ребята сегодня играли хорошо, и сложностей в ходе матча у нас не было".

В последнем матче отборочного этапа сборная России 24 февраля сыграет с командой Финляндии. Победитель данного противостояния обеспечит себе путевку на Кубок мира. Который пройдет в Китае.