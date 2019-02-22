Миха Мевля перешел из "Зенита" обратно в "Ростов"

Словенский защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Миха Мевля на правах аренды перешел в "Ростов". Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", соглашение рассчитано до конца сезона.

Напомним, ранее Мевля на правах аренды не успел перейти в итальянский "Эмполи" из-за закрытия трансферного окна.

Словенец пополнил состав "Зенита" летом 2017 года, перейдя из "Ростова". За это время он сыграл за санкт-петербургский клуб 43 матча и забил один гол.