Американский актер Смоллетт заплатит 100 тысяч долларов за выходку с покушением

Чернокожий американский актер Джусси Смоллетт, ранее инсценировавший покушение на самого себя, был арестован. Чтобы освободиться, он должен выплатить залог в сто тысяч долларов, а также оставить в полиции свой паспорт.

Смоллетт, недовольный своей зарплатой, притворился, будто на него напали на одной из улиц Чикаго, передает ТАСС. Он даже попал в больницу, однако вскоре стражи порядка заподозрили инсценировку.

Актер известен своими ролями в фильмах "Чужой: Завет", "Маршалл" и сериале "Империя".