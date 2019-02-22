Запуск спутников OneWeb перенесли из-за проблем с египетским аппаратом

Грег Уайлер, президент OneWeb, сообщил о том, что запуск российского "Союза" со спутниками компании снова отложен. Такое решение было принято из-за проблем с запуском египетского спутника Egyptsat, который поднимали на орбиту также с помощью "Союза".

At least one day slip for the launch. Ugh. Glad to see EgyptSat-A launch was successful, but need to review more data on that launch before proceeding. Waiting patiently 😬 — Greg Wyler (@greg_wyler) February 21, 2019

Запуск был назначен на 27 февраля, однако Уайлер решил перенести его по крайней мере еще на один день. "Я рад, что запуск Egyptsat-A прошел успешно, — отметил он. — Но перед тем, как продолжить, необходимо изучить больше данных об этом запуске".

Старт ракеты "Союз" с шесть спутниками должен проводиться с космодрома Куру. Один раз этот запуск уже переносили: первоначально планировалось, что спутники OneWeb будут выведены на орбиту 20 февраля. Однако 5 февраля была найдена трещина в разгонном блоке "Фрегат", и руководство назначило новую дату – 27 февраля.