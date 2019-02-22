Сильное землетрясение в Японии: три человека пострадали

Не менее трех человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего на северном японском острове Хоккайдо в четверг, 21 февраля. Такие данные сообщает общественное телевидение NHK.

Как уточняется, травмы у пострадавших незначительные. В настоящее время 74 жилых дома остаются без водоснабжения. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова Хоккайдо в районе округа Ибури, очаг залегал на глубине порядка 30 километров. Угроза цунами в результате землетрясения не объявлялась. В сентябре 2018 года в этом же регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7, жертвами которого стали более 40 человек.