США намерены диктовать миру условия по Арктике

Америка собирается диктовать миру свои условия по Арктике. Ряд громких заявлений сделал командующий ВМС США Адмирал Джеймс Фогго.

Среди прочего он подчеркнул, что Соединенные Штаты "не позволят" России и Китаю контролировать Северный морской путь и "господствовать в Арктике". Главный аргумент: арктический регион — "международная территория", которая, по словам Фогго, должна быть свободной и открытой для всех. Видимо, кроме России.

При этом, по логике адмирала, в список "всех" не входит и Китай. А все потому, что Пекин не состоит в Арктическом совете, где имеет статус "наблюдателя".