Истерика в Пентагоне: США готовят "скрытое вторжение" в Россию и Китай

Вашингтон готов потратить на разработку новой стратегии боевых действий против России и Китая 35 миллиардов долларов. Данную стратегию готовит Пентагон. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.

Это — ответ на некие "угрозы", которые Вашингтон увидел со стороны Москвы и Пекина. По словам Голдфайна, новый сценарий подразумевает "скрытое вторжение" на территорию противника. Будут задействованы все американские войска, а главная роль достанется истребителю F-35.

СМИ уже сравнили эту тактику с Троянским конем, передает телеканал "Россия 24". Но как именно США осуществили бы свою задумку, неясно. И у России, и у Китая есть новейшее вооружение, способное противостоять американскому даже на расстоянии.