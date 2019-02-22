Президент Чехии обеспокоен торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом

Президент Чехии Милош Земан заявил, что обеспокоен торговыми войнами США с Китаем и Европейским союзом. Из-за этого ухудшается обстановка на международной арене в целом.

Что касается возможного размещения американских ракет на территории Чехии, Земан не видит оснований для подобных действий, передает телеканал "Россия 24". И в отличии от польских властей не допускает такого сценария.