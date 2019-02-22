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22 февраля 201907:26

Хабаровский край окутало густым дымом из-за пала сухой травы

Особый противопожарный режим вводят на юге Хабаровского края. В регионе сложная ситуация в связи с задымлением от пала травы.

Накануне Хабаровск заволокло густой дымкой, напоминает телеканал "Россия 24". Видимость в районе аэропорта была не больше шести километров.

Горят тысячи гектаров сухой травы в ста километрах от города. Сейчас запах гари ослаб, в самом Хабаровске дым рассеялся, но всего по краю зафиксировано шесть природных пожаров. Опасный период в регионе начался раньше обычного из-за оттепели и малоснежного зимнего сезона. В крае в эти дни температура воздуха составляет плюс три-пять градусов.

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