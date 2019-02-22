Родственники Майкла Джексона требуют $100 миллионов от телеканала HBO

Семья Майкла Джексона требует взыскать с телевизионной сети HBO 100 миллионов долларов. Все из-за документального фильма "Покидая Неверлэнд".

Его герои Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчук утверждают, что Джексон насиловал их, когда те были еще детьми. Оба ранее отрицали домогательства, но после смерти певца изменили свои показания.

Адвокат семьи Джексонов заявил, что HBO нарушает еще прижизненное соглашение от 1992 года, в котором кабельный гигант обязуется "не унижать певца". Телеканал ответил, что все равно покажет спорный фильм в марте.

Майкл Джексон был оправдан по обвинению в растлении малолетних в 2005 году, напоминает телеканал "Россия 24".