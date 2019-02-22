Гуманитарная помощь для Венесуэлы: США устраивают новую провокацию

США устраивают новые провокации, чтобы направить свою гуманитарную помощь в Венесуэлу через колумбийскую границу. В Вашингтоне заявили, что в Колумбию выезжает спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Он будет лично сопровождать грузы, передает телеканал "Россия 24".

Сторонники оппозиции намерены устроить манифестацию в поддержку ввоза. Ставленник Вашингтона Хуан Гуайдо опубликовал так называемый "президентский" указ, которым разрешает доставку грузов в страну. То, что лидер самопровозглашенный, США не смущает.

Законный венесуэльский лидер Николас Мадуро обещал, что не допустит ввоза этой непонятной помощи, а Соединенные Штаты, по его оценке, готовят госпереворот. Сторонники Мадуро собираются выйти на акцию под названием "Руки прочь от Венесуэлы!"