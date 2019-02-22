100 консерваторов планируют заставить Мэй отложить Brexit

В Великобритании 100 парламентариев-консерваторов хотят заставить премьера Терезу Мэй отложить Brexit. Законодатели объединились в специальную группу, которая намерена не допустить выхода Соединенного Королевства из Европейского союза без сделки.

Они уже предупредили Мэй, что выступят против нее и ее правительства, если соглашение с властями Евросоюза не будет достигнуто.

Brexit намечен на 29 марта, напоминает телеканал "Россия 24". На этой неделе британский премьер в очередной раз побывала в Брюсселе, где пыталась договориться о выгодных для Лондона условиях. Однако времени остается в обрез, а нерешенных вопросов – еще много.