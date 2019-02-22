Кучеров первым в сезоне набрал 100 очков и помог "Тампе" одержать очередную победу

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров первым в нынешнем регулярном чемпионате набрал 100 очков. Кроме того, российский форвард стал первым игроком за 22 года, которому для достижения данной отметки потребовалось провести 62 и менее матчей.

Последним в сезоне 1996-97 такой результат показал экс-нападающий "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье, затративший 61 встречу.

Историческое достижение Кучеров установил в домашнем матче против "Баффало Сэйбрз". Россиянин сравнял счет в середине второго периода и набрал 100-е (30+70) очко. Кроме того, нападающий реализовал решающий буллит в серии и принес команде восьмую победу подряд – 2:1.