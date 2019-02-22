Радулов вышел победителем из очного противостояния с Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду одержал победу над "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбу забросил Александр Радулов. У гостей один гол на счету Владимира Тарсенко. Вратарь хозяев Антон Худобин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.

"Даллас" прервал победную серию "Сент-Луиса", которая составляла 11 матчей.