Молдавский политик нелегально вывел из России 37 миллиардов рублей

Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России более 37 миллиардов рублей, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как уточнили в министерстве, было создано преступное сообщество, которое под предлогом продажи валюты перечисляло деньги с российских счетов своих юридических лиц в банки Молдавии и других стран. Возбуждено уголовное дело.