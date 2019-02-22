В решении мусорных проблем поможет немецкий опыт

Составить "дорожную карту", учредить российского экологического оператора, создать современную технологическую отрасль переработки коммунальных отходов. Такой план "мусорной реформы" предложил вице-премьер Алексей Гордеев. 20 февраля Владимир Путин поручил к 2024 году рекультивировать все проблемные свалки. А их в нашей стране около двух сотен. Чтобы выполнить такую задачу, решили использовать зарубежный опыт. В консультанты Гордеев решил взять бывшего министра экологии Германии после того, как сам съездил посмотреть, как в ФРГ удалось решить проблему свалок: 100 процентов мусора там сегодня перерабатывают во вторсырье.

Старые ноутбуки, телевизоры, телефоны, холодильники, диваны и шкафы, лыжи и баварские пивные кружки, даже ветки, спиленные на садовых участках, — все это жители Мюнхена обязаны сами свозить на мусоросортировочное предприятие. Педантичные немцы ничего не выбрасывают на свалку, но так было не всегда.



В 80-е годы в Германии остро стояла проблема с переработкой мусора. Было большое количество полигонов бытовых отходов. Сейчас нет ни одного. Все их законсервировали, засыпав землей и засеяв травой. Трубы отводят на поверхность скапливающийся внутри газ. На вершинах таких гор, бывших когда-то свалками, ставят ветряные генераторы.

В российском правительстве полагают, что немецкий опыт в ликвидации свалок и переработки мусора можно применить и в России.

"Более 80 процентов людей выступают с желанием участвовать в этом процессе. У всех есть понимание социальной задачи как сделать так, чтобы от тебя меньше было вреда для окружающей среды", — говорит вице-премьер Алексей Гордеев.

Российская делегация встречалась с представителями властей, отвечающих за переработку мусора. Бывший министр экологии ФРГ Клаус Тепфер станет консультантом на первых порах. Представители немецкого бизнеса, которые зарабатывают на мусоре миллиарды евро, делятся опытом. "Для изготовления газеты, например, мне не подходит картон. Мне нужна тоже старая газета, журнал или обычная писчая бумага", — говорит директор завода.

Работа здесь на самом предприятии сводится к минимуму. Люди сами сортируют бумагу, приносят ее в контейнеры, она должна быть сухой. Здесь просто отделяют виды бумаги.

В России путь переработки проходит только 10 процентов отходов. Правительству поставлена задача в шесть раз повысить эффективность в ближайшие несколько лет и полностью рекультивировать 200 свалок в городской черте. При этом процессы ликвидации полигонов и строительства мусороперерабатывющих заводов должны идти параллельно. Разрабатываются экономические стимулы для переработчиков (например, отмена НДС) и стимулы для жителей.

"Если контейнер под сухие отходы будет собран правильно, то для людей он в плане вывоза будет становиться бесплатным", — поясняет Гордеев.

Жители Германии сами сортируют свои отходы по трем мусорным бакам. Жителям России предлагают более простую систему двух контейнеров — для сухих и влажных отходов, а дальнейшей сортировкой — пластик, дерево, металл — вполне могут заниматься заводы при помощи роботизированной техники.