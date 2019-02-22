В решении мусорных проблем поможет немецкий опыт
Составить "дорожную карту", учредить российского экологического оператора, создать современную технологическую отрасль переработки коммунальных отходов. Такой план "мусорной реформы" предложил вице-премьер Алексей Гордеев. 20 февраля Владимир Путин поручил к 2024 году рекультивировать все проблемные свалки. А их в нашей стране около двух сотен. Чтобы выполнить такую задачу, решили использовать зарубежный опыт. В консультанты Гордеев решил взять бывшего министра экологии Германии после того, как сам съездил посмотреть, как в ФРГ удалось решить проблему свалок: 100 процентов мусора там сегодня перерабатывают во вторсырье.
Старые ноутбуки, телевизоры, телефоны, холодильники, диваны и шкафы, лыжи и баварские пивные кружки, даже ветки, спиленные на садовых участках, — все это жители Мюнхена обязаны сами свозить на мусоросортировочное предприятие. Педантичные немцы ничего не выбрасывают на свалку, но так было не всегда.
В 80-е годы в Германии остро стояла проблема с переработкой мусора. Было большое количество полигонов бытовых отходов. Сейчас нет ни одного. Все их законсервировали, засыпав землей и засеяв травой. Трубы отводят на поверхность скапливающийся внутри газ. На вершинах таких гор, бывших когда-то свалками, ставят ветряные генераторы.
В российском правительстве полагают, что немецкий опыт в ликвидации свалок и переработки мусора можно применить и в России.
"Более 80 процентов людей выступают с желанием участвовать в этом процессе. У всех есть понимание социальной задачи как сделать так, чтобы от тебя меньше было вреда для окружающей среды", — говорит вице-премьер Алексей Гордеев.
Российская делегация встречалась с представителями властей, отвечающих за переработку мусора. Бывший министр экологии ФРГ Клаус Тепфер станет консультантом на первых порах. Представители немецкого бизнеса, которые зарабатывают на мусоре миллиарды евро, делятся опытом. "Для изготовления газеты, например, мне не подходит картон. Мне нужна тоже старая газета, журнал или обычная писчая бумага", — говорит директор завода.
Работа здесь на самом предприятии сводится к минимуму. Люди сами сортируют бумагу, приносят ее в контейнеры, она должна быть сухой. Здесь просто отделяют виды бумаги.
В России путь переработки проходит только 10 процентов отходов. Правительству поставлена задача в шесть раз повысить эффективность в ближайшие несколько лет и полностью рекультивировать 200 свалок в городской черте. При этом процессы ликвидации полигонов и строительства мусороперерабатывющих заводов должны идти параллельно. Разрабатываются экономические стимулы для переработчиков (например, отмена НДС) и стимулы для жителей.
"Если контейнер под сухие отходы будет собран правильно, то для людей он в плане вывоза будет становиться бесплатным", — поясняет Гордеев.
Жители Германии сами сортируют свои отходы по трем мусорным бакам. Жителям России предлагают более простую систему двух контейнеров — для сухих и влажных отходов, а дальнейшей сортировкой — пластик, дерево, металл — вполне могут заниматься заводы при помощи роботизированной техники.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов
- США намерены диктовать миру условия по Арктике
- Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию самарского правительства
- Трава загорелась в феврале: Хабаровск заволокло дымом
- Клебо и Устюгов повздорили на трассе
Самое читаемое
-
Многомилионное состояние модельера досталось Капусточке
- Известного актера избили в Москве из-за путан. Видео
- Родители устроили самосуд над пятиклассником
- Насильника школьницы поймали без штанов. Видео
- СК: на потерявшемся в Лосином острове мальчике был надет пакет
- На свадьбе подружки невесты подрались из-за букета. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
- Дальнобойщикам запретят долго сидеть за рулем
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Как Послание Путина меняет жизнь россиян
- Порошенко накричал на журналиста "Вестей"
- Внуково: частный самолет подрезал Boeing
Вести-Москва
-
На Варшавском шоссе пассажирский автобус врезался в фуру
- В Московском центре трансплантологии учатся выращивать новые органы
- Метель и гололед: погода спровоцировала множество аварий в столице
- Open Doors: в России стартовала олимпиада для иностранных абитуриентов
- "Стиляги" возвращаются: яркая премьера в Театре наций
- В Мытищах оттепель на улице обернулась потопом в жилом доме
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате