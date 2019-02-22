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22 февраля 201909:03 Кирилл Рогачев

Трава загорелась в феврале: Хабаровск заволокло дымом

Особый противопожарный режим вводят на юге Хабаровского края. В регионе начался ранний пал травы. Накануне Хабаровск заволокло густой дымкой. Сейчас запах гари ослаб, но жители готовятся к последствиям природных пожаров.

Очередную дымную пелену в краевую столицу принес сильный западный ветер. Количество вызовов в скорую с симптомами головной боли и общим недомоганием существенно выросло. Многие надели медицинские маски.

В городских аптеках масочный бум. Разбирают целыми упаковками по 50 штук. Кроме того, хабаровчане запасаются минеральной водой

"Сегодня намного увеличился спрос на маски. Маски берут не по одной упаковке. У нас и по 5 штук есть. Но больше маски даже идут по 50 штук. Люди защищают себя", — говорит заведующая аптекой Татьяна Нестеренко.

В детских садах отменили дневные прогулки и проветривание. Вместо этого детей заняли спокойными играми.

"Дым содержит канцерогенные вещества, которые вредны для здоровья детей. Поэтому мы не пошли на прогулку. Заменили ее наблюдением в группе, проветривать в помещении детского садика запрещено нам, воздух тяжелый, когда большое число детей в группе", — отметила воспитательница Любовь Гроза.

По информации Роспотребнадзора, превышения в воздухе ПДК вредных веществ не зафиксировано. Завеса пришла в краевой центр из Хабаровского района. Наибольшее количество термоточек – около двадцати — зафиксировано в нескольких десятках километров от села Новокуровка.

"Те, кто вызвали этот дым, к сожалению, или к счастью, пока не обслуживаются – потому что находятся в труднодоступной местности, туда очень тяжело добраться", — сказал заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Алексей Петрук.

Учитывая, что скорость ветра — 12 метров в секунду, дым в Хабаровск с соседних территорий заносится в считаные часы.

"На высоте у нас большие скорости ветра. Поэтому переносы очень быстро происходят сейчас. В пределах полутора часов до нас донесет этот дым", — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ "Дальневосточное УГМС" Галина Брынцева.

По прогнозам синоптиков, столь же ощутимый ветер не сменит своего направления до начала следующей недели. В таком случае, если возгорания не потушат полностью – город все это время может быть окутан дымом.

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