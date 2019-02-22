Азмун претендует на игрока недели в Лиге Европе

Новобранец "Зенита" Сердар Азмун вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Лауреат определится в пятницу.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун стал одним из героев ответного матча с турецким "Фенербахче". Иранец забил два мяча, чем помог клубу из Санкт-Петербурга одержать суммарную победу и выйти в 1/8 финала турнира.

Помимо Азмуна в список претендентов вошли нападающий австрийского "Ред Булл" Патсон Дака,, полузащитник испанской "Севильи" Пабло Сарабия и нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои.