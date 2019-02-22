В Кузбассе под угрозой подтопления - 67 населенных пунктов

67 населенных пунктов региона находятся под угрозой подтопления. Сотрудники МЧС начали обследование гидротехнических сооружений. Планируется провести встречи с жителями Кузбасса и дать им ряд рекомендаций. Специалисты советуют людям застраховать недвижимость, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Контролировать обстановку будут и добровольцы. Для этого в регионе установят гидропосты. Спасатели также усилят режим работы. В ближайшие дни проведут подрывы ледяного покрова, чернение и расчистку русел рек.