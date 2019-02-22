Петр Гриценко получил награду за спасение из-под завалов младенца Вани Фокина

За спасение из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда младенца Вани Фокина награжден начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петр Гриценко. Он удостоен креста "За доблесть", сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Торжественная церемония, приуроченная к Дню защитника Отечества, прошла накануне, 21 февраля. Награду спасатель получил из рук главы ведомства Евгения Зиничева. Чуть ранее Петр Гриценко получил внеочередное звание полковника за участие в спасении малыша Вани Фокина.

Добавим, Ваня после лечения в Москве вернулся с мамой в Магнитогорск. Семья переехала в новую квартиру, и отметила первый год рождения. В родном городе мальчику продолжат оказывать медецинскую помощь по индивидуальному плану реабилитации.