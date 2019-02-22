В Волгограде детского врача осудили на 10 лет за торговлю наркотиками

В Волгограде за сбыт наркотиков на 10 лет лишения свободы осужден молодой человек, работавший детским врачом, передает ТАСС. 27-летний Михаил Верулашвили проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

В марте 2018 года мужчина, работавший тогда детским врачом-травматологом-ортопедом, для себя купил "спайс". Использовав часть наркотика, он решил обменять оставшиеся 2,48 гр на другой вид наркотического вещества.

По информации пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, Верулашвили через Интернет договорился с гражданином о встрече для обмена наркотическими средствами. 20 марта 2018 года Верулашвили был задержан после передачи наркотиков лицом, действовавшим под контролем сотрудников полиции.