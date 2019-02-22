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22 февраля 201909:59 Евгений Поддубный

Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

Казанское высшее танковое командное училище сегодня празднует вековой юбилей. Это единственное в России учебное заведение, которое готовит офицеров-танкистов. Вуз имеет богатейшую историю. Одних только генералов среди его выпускников более 350 человек. Среди них начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны – Валерий Герасимов, а также командующий Центральным военным округом Александр Лапин.

Температура минус 17, ветер, снег. Курсанты учатся командовать, вести огонь, ну если не в экстремальных, то точно в тяжелых условиях, триплексы постоянно заносит снегом, машина может застрять.

Но на самом деле, здесь в танках на полигоне — важная, но не главная часть обучения. Вот это уже мало кто видел, может менее зрелищно, но крайне важно. Здесь курсанты учатся быстро принимать правильные решение, отдавать команды, видеть обстановку. Занятие по тактике в классе. Преподаватели загружают в компьютеры сценарии боя, курсанты самостоятельно решают задачи, взаимодействуют, в общем, учатся воевать. Казанскому танковому — 100 лет и сейчас это современный учебный центр, где в процессе обучения преподаватели используют интерактивные технологии, тренажеры, которые практически полностью моделируют реальную обстановку. Вот так выглядят занятия на симуляторах танков — Т-72 и Т-90.

Те, кто не имеют отношения к танковым войскам часто и не знают, что танкисты проходят и легководолазную подготовку. Это на тот случай, если машина окажется под водой и танк будет затоплен. Вот и тренажер, кстати — это настоящее испытание.

Курсанты ни разу не были в затопленном танке. На самом деле впервые оказаться под водой и сделать все правильно — действительно сложно. Преподаватели контролируют каждый этап тренировки.

После того, как экипаж покинул тренажер — занятия в открытом бассейне. Одному из курсантов становится плохо, и это нормально, все реагируют на такой стресс по-разному, дежурные врачи оказывают необходимую помощь.

Мандраж есть легкий, он всегда присутствует. Но ты понимаешь, что это необходимо, что это твой способ спастись в сложной ситуации. И ты знаешь, что ты должен делать, чтобы спасти экипаж.

Официально Казанскому танковому училищу 100 лет. 22 февраля 1919 были сформированы первые казанские мусульманские пехотные командные курсы. Но реввоенсовет республики основал курсы на базе бывшего военного училища, которое существовало с 1866 года. К собственному юбилею преподаватели и курсанты подготовили историческую реконструкцию — все этапы высшего военного учебного заведения.

Бронетехнику времен Великой Отечественной войны восстанавливали собственными силами. Казанское танковое — альма-матер многих известных военноначальников. Валерий Герасимов — начальник Генерального штаба вооруженных сил, Герой России — выпускник училища. Вообще 48 офицеров, которые закончили это учебное заведение, были удостоены звания героя Советского Союза, 14 — звания Героя России. Среди выпускников и майор Денис Ветчиной, который погиб в Южной Осетии в 2008 году, но ценой своей жизни спас своих товарищей и военных репортеров ВГТРК, Комсомольской правды и других изданий.

"Тот девиз, который был заложен еще в дореволюционный период юнкерами Казанского пехотного училища — "Победи или умри", он и сегодня актуален, и это неоднократно наши выпускники доказывали. Дух, который присутствует, наверное у каждого танкиста он остается неизменным, что на сегодняшний день, что 30 лет назад. Это реформации или изменениям не поддается", — отметил начальник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Денис Кулаков.

Танковое училище сейчас одно из самых престижных военных учебных заведений, выпускники — востребованные в войсках офицеры. Преподаватели здесь имеют реальный боевой опыт и действительно понимают, как нужно готовить профессиональных танкистов. Училище ждет и новую бронетехнику, для того чтобы организовать учебный процесс.

"Танк Т-14 "Армада" выходит на этап государственных испытаний, я думаю, после его успешного завершения, машина начнет поступать к нам на изучение, на освоение. Часть офицеров уже проходила обучение на заводах. То есть проходил уже первый этап обучения профессорско-преподавательского состава.

Сегодня на территории училища проходят торжественные мероприятия в честь 100-летия учебного заведения.

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Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

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