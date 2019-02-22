Фигурное катание. Андрей Лазукин лидирует в финале Кубка России

В Новгороде продолжается финальная часть розыгрыша Кубка России по фигурному катанию. Накануне на старт вышли мужчины, которые представляли короткие программы. Победу в этом виде состязаний одержал Андрей Лазукин. А вот один из фаворитов Дмитрий Алиев провалился и идет только на 13-м месте.

Результат Лазукина 91,57 балла и он почти на 10 баллов опережает идущего вторым Константина Милюкова (81,82). Третий пока Александр Петров (79,80), который может в произвольном катании претендовать на серебро, но которому придется в полной мере ощутить "прелести" жесткой конкуренции, ведь за ним в интервале 5 баллов расположились еще шесть фигуристов.