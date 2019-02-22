"Барселона" приценивается к форварду "МанЮнайтед" Рэшфорду

Лидеры чемпионата Испании по футболу из "Барселоны" продолжают поиски форварда в линию нападения команды. По сведениям из источника, близкого к скаутской службе клуба, стало известно, что в поле зрения каталонцев попал нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Как сообщает издание El Mundo Deportivo, каталонцы сделают попытку приобрести форварда в летнее трансферное окно, хотя действующий контракт Рэшфорда с "МанЮнайтед" рассчитан до июля 2020 года, а британская пресса сообщала, что игрок согласовал с клубом новое 5-летнее соглашение.