Минюст: ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявили об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте Минюста РФ, аргументы властей Украины и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в целесообразности удовлетворить их требования.

В сообщении ведомства подчеркивается, что при рассмотрении запроса ЕСПЧ пришел к выводу, что запрос идентичен заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже предоставили ответ.

В феврале 2019 года минюст Украины направил в ЕСПЧ еще одно заявление по делу украинских моряков с требованием предоставления им медицинской помощи и перемещении моряков в медучреждения страны.

Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море.

Украинские суда проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться, за что были задержаны и доставлены в Керчь. По решению суда, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.