На Дону вспоминают организатора восстания в "Собиборе" Александра Печерского

Сто десятую годовщину со дня рождения организатора восстания в немецком лагере смерти ”Собибор” отмечают в Ростове-на-Дону. Уроженец Ростова Александр Печерский попал в лагерь в 1943 году. Там он спланировал и возглавил восстание, единственное успешное в истории Второй мировой войны. Оно произошло 14 октября 43-го.

В честь этого события в донской столице организована и пройдет научная конференция имени Александра Печерского. Кроме того, на базе девяносто пятой гимназии, носящей имя Печерского, состоится тематическая олимпиада. Как передает ГТРК "Дон-ТР", свои знания о Великой Отечественной войне и военных действиях на территории Дона покажут более двухсот школьников.